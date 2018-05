Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności został złożony w Sejmie w poniedziałek. W środę otrzymał numer druku. Projekt zakłada m.in. zniesienie limitów finansowania przez NFZ świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej. Wnioskodawców podczas prac nad projektem w Sejmie będzie reprezentować Joanna Kopcińska (PiS), rzecznik rządu.

Najbliższe posiedzenie Sejmu planowane jest w dniach 8-11 maja.

Projekt ustawy o podwyższeniu renty socjalnej do wysokości minimalnej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy rząd przyjął w czwartek; świadczenie wzrośnie z 865,03 zł do 1029,80 zł. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 września, z mocą od 1 czerwca 2018 r

"Chcemy, żeby zarówno ten projekt (o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności - PAP), jak i projekt o podwyższeniu renty socjalnej procedowany był na najbliższym posiedzeniu Sejmu" - powiedziała Kopcińska.

Jak oceniła projekt ten jest odpowiedzią na jeden z postulatów zgłoszonych przez osoby protestujące; odpowiedzią na drugi z postulatów jest projekt podwyższenia renty socjalnej.

Rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych protestujący od 18 kwietnia w Sejmie domagają się wprowadzenia dodatku "na życie" dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w kwocie 500 złotych miesięcznie. Według aktualnej propozycji protestujący domagają się, by dodatek był wprowadzany krocząco - 300 zł od czerwca 2018 r., 400 zł od stycznia 2019, a 500 zł od stycznia 2020 roku.

Drugi postulat to zrównanie kwoty renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wraz z jej stopniowym podwyższaniem do równowartości minimum socjalnego obliczonego dla gospodarstwa domowego z osobą niepełnosprawną.

Najbliższe, czterodniowe posiedzenie Sejmu rozpocznie się we wtorek.