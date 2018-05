12 osób zginęło w zamachu IS na siedzibę komisji wyborczej w Trypolisie

Co najmniej 12 osób zginęło, a siedem zostało rannych w środę w ataku na siedzibę Wysokiej Krajowej Komisji Wyborczej (HNEC) w Trypolisie - poinformował rzecznik libijskiej policji. Do zamachu przyznało się Państwo Islamskie (IS).