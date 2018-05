Irak: Osiem osób zastrzelonych na ulicy przez bojowników IS

Co najmniej ośmiu cywilów zginęło, a 13 zostało rannych od strzałów, które padły z dwóch samochodów w mieście Al Tarmia niedaleko Bagdadu - poinformowała w środę iracka policja. Do ataku przyznało się Państwo Islamskie (IS).