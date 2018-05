Przedstawiciel partii, proszący o anonimowość, powiedział agencji Reutera, że porozumienie CHP, nacjonalistycznej Dobrej Partii (IYI), islamskiej Partii Szczęścia (SP) oraz Partii Demokratycznej (DP) zostanie oficjalnie ogłoszone na konferencji prasowej w czwartek.

Sojusz wyborczy, jak zauważa Reuters, pozwoli mniejszym partiom obejść regulacje, według których partie muszą zdobyć co najmniej 10 proc. głosów, by wejść do parlamentu. Sojusznicze ugrupowania mają być silną koalicją przeciwko partiom popierającym prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana.

Partia Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP) Erdogana tworzy sojusz z Nacjonalistyczną Partią Działania (MHP). Jak zwracają uwagę komentatorzy, mniejszej MHP gwarantuje to przekroczenie progu wyborczego i większą liczbę mandatów, AKP zaś zapewni lojalne wsparcie.

Datę przyspieszonych wyborów parlamentarnych i prezydenckich Erdogan ogłosił 18 kwietnia. Wcześniej planowano je na listopad 2019 roku. Swoją decyzję szef państwa argumentował koniecznością szybkiego przejścia na system prezydencki, za czym większość Turków opowiedziała się w referendum w 2017 roku.

Erdogan sprawuje władzę w Turcji od 2003 roku, początkowo jako premier (do 2014 roku), a następnie jako prezydent.