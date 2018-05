Jak poinformowała moskiewska Federacja Związków Zawodowych, ok. 120 tysięcy ludzi przeszło w pochodzie z Placu Czerwonego głównymi ulicami rosyjskiej stolicy.

W ostatnich latach przemarsze organizowane w Rosji 1 maja stały się demonstracjami wpływu rosyjskich władz i rządzącej partii Jedna Rosja, podczas których próżno szukać krytycznych głosów na temat władz - zauważa agencja AP.

W Petersburgu, drugim co do wielkości mieście Rosji, kilkaset osób mimo deszczowej pogody przyłączyło się do pochodu, by zaprotestować przeciw blokowaniu popularnego w kraju komunikatora Telegram.

Rosyjski regulator mediów, Roskomnadzor, wprowadził blokadę, gdy Telegram nie przekazał na żądanie Federalnej Służby Bezpieczeństwa kluczy kryptograficznych służących do deszyfrowania korespondencji przesyłanej za pomocą aplikacji.

Dzień wcześniej, w poniedziałek, protest w tej sprawie zgromadził w Moskwie - jak podali organizatorzy - ok. 12 tys. osób. Pod hasłem "O wolny internet" w centrum Moskwy wzywali oni do likwidacji Roskomnadzoru i dymisji jego szefa Aleksandra Żarowa. (PAP)