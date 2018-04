Miedwiediew powiedział w państwowej telewizji, że przeprowadzono już w tej sprawie "całkiem poważne studium". Dodał, że wkrótce ma się rozpocząć dyskusja "na szczeblu legislacyjnym". Podwyżka wieku emerytalnego ma być realizowana ostrożnie, "aby nie zachwiać systemu emerytalnego, a z drugiej strony - żeby nie wywołać negatywnych odczuć w społeczeństwie".

Reuters pisze, że politycy upatrują w podniesieniu wieku emerytalnego sposobu na przyspieszenie wzrostu gospodarczego w czasie, kiedy rosyjska gospodarka boryka się z zachodnimi sankcjami.

Agencja odnotowuje, że były minister finansów Aleksiej Kudrin, "obecnie nieoficjalny doradca prezydenta Władimira Putina", wskazuje, iż Rosja stoi w obliczu wielkiego wzrostu liczby emerytów w nadchodzących latach, co zbiegnie się ze spadkiem liczebności siły roboczej.

Każde podwyższenie wieku emerytalnego umożliwiłoby rządowi zredukowanie wkładu z budżetu państwa, co z kolei mogłoby pomóc w sfinansowaniu przedwyborczych obietnic zwiększenia nakładów na opiekę socjalną i infrastrukturę, składanych przez Putina, który 7 maja rozpoczyna nową kadencję prezydencką - pisze Reuters.

Agencja dodaje, że z dwóch źródeł zaznajomionych ze sprawą dowiedziała się, iż Putin zgodził się już, że wiek emerytalny należy podwyższyć. Według jednego z tych źródeł, przed wyborami Putin mówił, żeby tego nie robić.

Źródła, na które powołuje się Reuters, twierdzą, że rząd rozważa teraz, jak do tego podejść, i że pojawiły się dwie "najbardziej realistyczne" propozycje. Resort finansów chciałby podnoszenia wieku emerytalnego co roku o jeden rok, aż do osiągnięcia 65 lat zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Z kolei Kudrin sugeruje podnoszenie kobietom wieku emerytalnego co roku o sześć miesięcy, aż do osiągnięcia 63 lat. W przypadku mężczyzn wiek ten miałby rosnąć co roku o cztery miesiące do osiągnięcia 65 lat.

Oczekuje się, że ostateczną decyzję ogłosi nowy rząd rosyjski, który Putin powoła po inauguracji. (PAP)