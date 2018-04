Morawiecki wyraził radość z bardzo dobrej "współpracy na wielu polach" ze Słowacją", m.in. gospodarczej i handlowej.

"Polska i Słowacja to ważni partnerzy handlowi dla siebie. My zwykle cenimy sobie tę rosnącą wymianę handlową, cieszymy się ze współpracy na polu turystycznym, kulturalnym, wymiany studentów. To są wszystko bardzo ważne akcenty, które pogłębiają naszą strukturalną i strategiczną współpracę pomiędzy Republiką Słowacką a Polską" - mówił szef polskiego rządu.

Morawiecki poinformował też, że podczas spotkania rozmawiał z premierem Słowacji na "wielu bardzo kluczowych tematów".

"Rozmawialiśmy o wieloletnich ramach finansowych, co do których Polska i Słowacja myślą praktycznie identycznie o przyszłości funduszu spójności, o funduszach regionalnych, o przyszłych głównych kierunkach inwestycji związanych z budżetem UE" - podkreślił premier.

Jak dodał podczas spotkania rozmawiano także o współpracy w ramach NATO. "Cieszymy się z tego, że jest coraz bardziej pogłębiona współpraca między Polską a Słowacją w obszarze obronnym" - podkreślił szef polskiego rządu.