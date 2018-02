Merkel i Macron apelują do Putina by doprowadził do rozejmu w Syrii

Kanclerz Niemiec Angela Merkel i prezydent Francji Emmanuel Macron zaapelowali w niedzielę w rozmowie telefonicznej do prezydenta Rosji Władimira Putina, by wywarł "maksymalny nacisk" na syryjski reżim i skłonił go do wprowadzenia rozejmu we Wschodniej Gucie.