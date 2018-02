Cała piętnastka przyznała się do zarzucanych im czynów - poinformowało to źródło. Szesnasta osoba z Turcji została skazana na dożywotnie więzienie. Więcej szczegółów nie podano.

Ostatnio w Iraku o związki z IS oskarżono wielu obcokrajowców.

W styczniu Niemka pochodzenia marokańskiego została skazana na karę śmierci za przyłączenie się do IS, a Francuzka została skazana na karę więzienia objętą tymczasowym aresztowaniem i musi zostać deportowana do kraju. 19 lutego sąd w Bagdadzie skazał Turczynkę na śmierć przez powieszenie za przystąpienie do IS, a dziesięć innych kobiet różnych narodowości - na karę dożywotniego pozbawienia wolności; przysługuje im apelacja.

Przez kilka ostatnich lat tysiące cudzoziemców walczyło po stronie dżihadystów z IS w Iraku i Syrii lub im pomagało. W irackich więzieniach przebywają obecnie dziesiątki tysięcy więźniów podejrzanych o związki z tą sunnicką ekstremistyczną organizacją zbrojną. Zgodnie z prawem irackim uznanie kogoś za członka IS oznacza dla niego karę dożywotniego pozbawienia wolności lub karę śmierci.