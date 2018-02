O ataku piratów na MT Leopard Sun, płynący z omańskiego portu Sohar do Kapsztadu w Republice Południowej Afryki, poinformowały w piątek Siły Antypirackie Unii Europejskiej Atalanta (EU NAVFOR). Jednostka o wyporności 50 tysięcy ton przewoziła środki chemiczne i została zaatakowana około godz. 3 czasu lokalnego (1 czasu polskiego) przez dwie łódki pirackie. Do zdarzenia doszło w odległości około 160 mil morskich od wybrzeża Somalii. Starcie trwało około 20 minut, po czym piraci zostali zmuszeni do ucieczki.

EU NAVFOR podkreśliło, że załoga zastosowała Zasady Najlepszych Praktyk (Best Management Practices - BMP4), jak również miała na pokładzie prywatny zespół ochrony zbrojnej (PAST) i jej reakcja świadczyła o stosowaniu wysokich standardów. EU NAVFOR dodało, że sposób i szybkość zaraportowania incydentu przez załogę była wzorcowa. EU NAVFOR dodało, że załoga i jednostka są bezpieczne.

EU NAVFOR przypomniało w komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej, że był to pierwszy taki incydent od czasu ataku na MV Ever Dynamic w listopadzie 2017 r. (PAP)