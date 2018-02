- Umówiliśmy się z przewodniczącym KE Junckerem na dłuższe spotkanie 8 marca; do tego czasu będzie gotowa "biała księga", gdzie pokażemy analizę naszego podejścia do uwag i rekomendacji KE - poinformował Morawiecki, odnosząc się do terminu spotkania.

Termin spotkania to efekt ustaleń z piątkowego szczytu UE, na którym obaj przywódcy mieli krótko rozmawiać na temat kwestii praworządności i uruchomionego przez KE art. 7 unijnego traktatu.

Do spotkania szefa rządu i przewodniczącego Komisji dojdzie w budynku Berlaymont, czyli głównej siedzibie KE. Wcześniej polscy dyplomaci sugerowali, że chcieliby stworzyć podobną atmosferę jak podczas spotkania szefa MSZ Jacka Czaputowicza i wiceprzewodniczącego KE Fransa Timmermansa, którzy spotkali się na obiedzie w rezydencji stałego przedstawiciela RP przy UE.

W czwartek wieczorem w miejscu tym premier spotkał się z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem. Żadna ze stron nie wydała jednak żadnego komunikatu po tym spotkaniu.

Rozmowa Junckera i Morawieckiego odbędzie się już po rozpoczęciu prac w ramach art. 7 unijnego traktatu przez Radę UE i przyjęciu przez Parlament Europejski kolejnej rezolucji w sprawie Polski.