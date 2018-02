Sasin pytany w czwartek w radiowej Trójce, czy pomnik Lecha Kaczyńskiego zostanie odsłonięty w związku z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości powiedział: "Przymierzaliśmy się do tego, żeby oba te pomniki (także Pomnik Ofiar Katastrofy Smoleńskiej - PAP) były odsłonięte 10 kwietnia, ale nie wyszło nam to".

"Nie wyszło nam to, bo rzeczywiście czasu było bardzo mało, trzeba było zrobić zbiórkę publiczną, bo te pomniki chcemy zbudować i zbudujemy całkowicie z pieniędzy zebranych w zbiórce. Ani złotówki nie bierzemy z żadnych publicznych pieniędzy" - podkreślił minister. Dodał, że zmiana planów co do terminu, wynika także z "pewnych procedur" oraz "samego wytworzenia pomnika" i konkursu.

"Czasu zabrakło i rzeczywiście pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego realnie będzie mógł stanąć dopiero jesienią. Wydaje mi się, że - jeśli ma już być jesienią - to okoliczność 100-lecia niepodległości jest dobrym momentem" - ocenił Sasin. Jak dodał, "Lech Kaczyński - chyba nikt temu nie zaprzeczy - jest jednym z twórców tej naszej, współczesnej niepodległości, jako i działacz opozycji demokratycznej, działacz Solidarności, i potem pełnił funkcje państwowe już w wolnej Polsce". "Myślę, że to jest dobry moment, żeby jego pomnik stanął w Warszawie" - ocenił szef KSRM.

Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej ma zostać odsłonięty 10 kwietnia; tego samego dnia ma zostać wmurowany kamień węgielny, żeby rozpocząć proces budowy pomnika prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

W środę w Radiu Zet Sasin dopytywany, gdzie stanie pomnik L.Kaczyńskiego wskazał, że przed siedzibą Garnizonu Warszawa, tzw. "domem bez kantów". "Przed +domem bez kantów+, od strony placu Piłsudskiego, jest taki parking wykorzystywany przed komendę garnizonu warszawskiego i tam na osi budynku chcemy ten pomnik postawić" - powiedział minister.

Jak dodał, będzie to "klasyczny pomnik, jakich wiele w przestrzeni Warszawy", przedstawiający stojącą postać Lecha Kaczyńskiego, umieszczoną na cokole. Według ministra będzie mniej więcej w tej samej skali, co warszawski pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego.

Społeczny komitet budowy pomników smoleńskich zapowiedział wcześniej, że Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 r. ma stanąć na obszarze zielonym między placem Piłsudskiego w Warszawie, a ul. Królewską, oraz że rozpoczynają się prace nad nim. Rada Warszawy, głosami PO, przyjęła stanowisko, w którym nie wyraża zgody na budowę pomnika smoleńskiego na pl. Piłsudskiego.

10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria oraz ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Polska delegacja zmierzała na uroczystości z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.