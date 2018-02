Jonathan Ornstein po godzinie 15 w środę zamieścił na swoim profilu na Facebooku wpis, w którym wezwał Fundację Rodziny Rudermanów (The Ruderman Family Foundation) do natychmiastowego usunięcia klipu z YT.

"Jako Żyd, jako Polak i jako dyrektor wykonawczy JCC Krakow wzywam The Ruderman Family Foundation do natychmiastowego usunięcia tego wideo. Termin +polski Holokaust+ nie jest akceptowany przez żadnego rozsądnego człowieka, czy to Żyda, Polaka, Izraelczyka czy Niemca" - napisał Ornstein.

Fundacja zamieściła wideo jako protest przeciwko nowelizacji ustawy o IPN i wzywa w nim USA do zerwania wszelkich stosunków z Polską.

W swojej notce na Facebooku dyrektor JCC napisał też: "Odpowiedzią na polską ustawę o Holokauście, której jestem przeciwny, nie jest podżegająca, pełna nienawiści retoryka jak tu, ale raczej dyskusja i dialog oparte na faktach".

W kadrze rozpoczynającym krótki film wideo zamieszczony przez fundację pojawia się napis w języku hebrajskim i angielskim: "Polsko, nigdy nie pozwolimy ci, abyś negowała Holokaust".

"Pójdę do więzienia za to, co zamierzam zrobić" - mówi młody mężczyzna na początku filmu. "Zostanę zamknięta" - wtóruje mu młoda dziewczyna. "Zastanawiam się, czy mają piwo w polskich więzieniach" - pyta inny młody mężczyzna. "Będę za nimi tęsknić, kiedy mnie nie będzie" - mówi kobieta w średnim wieku siedząca z dwoma synami na kanapie. Z kolei starszy mężczyzna wypowiada słowa: "Żadne polskie więzienie nie może mnie dzisiaj przestraszyć".

Następnie wszyscy wypowiadają słowa: "polski Holokaust".

"Po zamordowaniu w Polsce 3,5 miliona Żydów, w tym setek tysięcy dzieci, Polacy przyjęli nową ustawę - kontynuują biorący udział w kampanii. - Słuchajcie więc Polacy, wystarczy to, co wydarzyło się w czasie Holokaustu. Uchylcie to haniebne prawo teraz. Żydzi nigdy więcej nie będą milczeli".

Film nadal można znaleźć na portalu YT, umieszczono go pod tytułem "i WiLl Go To JaIl" (pisownia oryg.) oraz "I will go to jail reupload".

Kampania inicjowana tym klipem wzywa USA do zawieszenia wszelkich stosunków z Polską "w imieniu 6 milionów Żydów" i uruchamia zbieranie podpisów pod petycją pod hasłem: "Ja również opowiadam się za zawieszeniem stosunków z Polską do czasu uchylenia polskiego prawa negującego Holokaust!".

Ruderman Family Foundation została założona w 2002 roku w Bostonie i jest zarządzana przez rodzinę Rudermanów. Fundacja działa w Ameryce i Izraelu w dwóch głównych obszarach: włączania osób niepełnosprawnych do społeczeństwa i wzmacniania relacji między Izraelem a amerykańską społecznością żydowską.