Hiszpania: Sąd Najwyższy wydał nakaz aresztowania katalońskiej polityk

Hiszpański Sąd Najwyższy wydał w środę nakaz aresztowania proniepodległościowej byłej deputowanej do katalońskiego parlamentu Anny Gabriel, jako że nie odpowiedziała ona na wezwanie na przesłuchanie. We wtorek Gabriel poinformowała, że uciekła do Szwajcarii.