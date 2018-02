Tchórzewski we wtorek w TVP Info był pytany, czy jest zwolennikiem połączenia Orlenu i Lotosu.

"Takie głosy coraz bardziej się pojawiają. Nie jest to jeszcze żadna decyzja w systemie nadzorczym w stosunku do spółek podejmowana. Natomiast wskazuje wielu specjalistów od rynku paliw na sukcesy węgierskie, które posiadają jedną czołową firmę" - powiedział. Dodał, że podobnie jest w Czechach.

"Te rozwiązania wskazują na to, że obecnie w ramach UE coraz bardziej rozpoczyna się rywalizacja międzypaństwowa, a coraz bardziej zanika rywalizacja wewnętrzna w państwach" - mówił minister.

Dopytywany, czy jest zwolennikiem łączenia koncernów energetycznych powiedział: "Myślę, że to nie byłoby złym rozwiązaniem". "Natomiast trzeba jeszcze poczekać, bo to jest kwestia dokładnego zbadania, sprawdzenia przez oba zarządy, na ile to będzie korzystne" - zastrzegł.

Minister był też pytany o przyszłość energetyki atomowej w Polsce. "Komisja Europejska nam notyfikowała rynek mocy, a więc mamy zapewnione bezpieczeństwo energetyczne (...) do 2050 r. Inwestycje, które czynimy, są związane z tym, żeby wykonać zobowiązania inne w kierunku KE. Jeżeli Komisja zgodziła się na to, żeby dłużej w Polsce była energetyka węglowa, to my musimy zmniejszyć emisję (...). I energetyka jądrowa się w ten plan wpisuje" - poinformował.

"Myślę, że w tej dziedzinie ten kwartał będzie już poważnym sygnałem. Mam nadzieję, że zainteresowanie energetyką jądrową Orlenu wykazane przez poprzedni zarząd będzie podtrzymane przez obecny" - powiedział Tchórzewski. "Myślę, że biorąc pod uwagę w ogóle to, czego Polska potrzebuje, to nie tylko ta firma, ale wiele innych wyraża zainteresowanie, żeby pomóc" - wskazał szef resortu energii.

Piątkowa "Rzeczpospolita" podała, że nabrały tempa prace nad połączeniem Orlenu i Lotosu; projekt wydaje się mieć zielone światło zarówno u premiera Mateusza Morawieckiego, jak i u ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego - twierdzą osoby zbliżone do rządu.

Gdański radny PiS, a także prezes Lotos Petrobaltic Grzegorz Strzelczyk, pytany w ubiegłym tygodniu o „sens łączenia Lotosu z Orlenem”, zwrócił uwagę, że „Polska do dziś nie ma spójnej polityki energetycznej państwa”. „Z zapowiedzi ministra energii wiemy, że rząd ma przedstawić taką politykę do końca roku i właśnie pod to trzeba będzie podejmować decyzje, a nie najpierw łączyć bądź nie łączyć, a potem do tego dorabiać teorię” – mówił. „Przygotujmy spójną politykę energetyczną, a potem realizujmy ją konsekwentnie” – podkreślił.

Zaznaczył, że „środowisko PiS jest przeciwne mechanicznemu łączeniu i wyprowadzaniu aktywów z Pomorza, czy to do Płocka czy do jakiegokolwiek miasta w Polsce”. „Natomiast na poziomie politycznym rzeczywiście policzmy, co naprawdę się opłaca i wtedy to realizujmy konsekwentnie” - mówił. (PAP)

autor: Marcin Musiał

edytor: Anna Mackiewicz