Soboń: dopłaty do najmu w Mieszkaniu plus jednym z tematów Rady Mieszkalnictwa

Na Radzie Mieszkalnictwa został zasygnalizowany temat dopłat do najmu dla lokatorów Mieszkania plus - powiedział we wtorek PAP wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń. Dodał, że nie został on jednak "skonkludowany" i ma być kontynuowany na kolejnym posiedzeniu Rady.