Kornel Morawiecki poinformował w poniedziałek na konferencji prasowej we Wrocławiu, że zwrócił się z apelem do premiera Mateusza Morawieckiego, aby 10 proc. mieszkań budowanych w ramach rządowego programu Mieszkanie plus zostało przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

„W Polsce 10 proc. społeczeństwa to osoby niepełnosprawne. Zagwarantowanie tym osobom mieszkań w ramach programu Mieszkanie plus ułatwi ich integrację z resztą społeczeństwa i będzie wyrazem społecznej solidarności” - powiedział Kornel Morawiecki.

Dodał, że partia Wolni i Solidarni przez najbliższe dwa miesiące będzie zajmować się problemami osób niepełnosprawnych. „Będziemy się starali promować pomoc dla nich u władz państwa. Na przykład wstydem jest to, że dziś osoby niepełnosprawne po 24. roku życia nie mają pomocy finansowej państwa w zdobywaniu wykształcenia” - mówił Kornel Morawiecki.

Celem programu Mieszkanie plus jest zwiększenie podaży mieszkań na wynajem. Trzonem Mieszkania plus są inwestycje realizowane przez przez BGK Nieruchomości.

BGKN ma w przygotowaniu ponad 25 tys. mieszkań, z czego ponad 2 tys. w budowie. Łączna wartość przygotowywanych inwestycji przekracza 6 mld zł. Inwestycje są realizowane m.in. w oparciu o projekty modelowego domu wielorodzinnego, nagrodzone w ogólnopolskim konkursie architektoniczno-urbanistycznym. (PAP)

autor: Piotr Doczekalski