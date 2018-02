Nowy Jork, 20 lutego 2018 r. – Umieralność noworodków na świecie jest niepokojąco wysoka, zwłaszcza w krajach najuboższych, alarmuje UNICEF w swoim najnowszym raporcie. Najmłodsi urodzeni w Japonii, Islandii i Singapurze mają największe szanse na przeżycie, a w Pakistanie, Republice Środkowoafrykańskiej i w Afganistanie – najmniejsze.

W ciągu ostatnich 25 lat, zmniejszyliśmy o połowę liczbę zgonów wśród dzieci poniżej 5. roku życia. Niestety nie udało się osiągnąć takiego samego postępu w przypadku dzieci poniżej pierwszego miesiąca życia, powiedziała Henrietta Fore, Dyrektor Generalna UNICEF. Większość tych dzieci zmarła na skutek chorób, którym potrafimy zapobiegać.

Według raportu, w krajach o niskich dochodach, wskaźnik umieralności noworodków wynosi średnio 27 zgonów na 1000 urodzeń. Z kolei w krajach o wysokich dochodach, wskaźnik ten wynosi średnio 3 zgony na 1000 urodzeń. Dzieci urodzone w najbogatszych krajach mają nawet 50 razy większe szanse na przeżycie pierwszego miesiąca życia niż dzieci w najuboższych regionach świata. W Polsce wskaźnik umieralności noworodków wynosi średnio 2,8 zgonów na 1000 urodzeń (czyli 1 na 357 dzieci). Wśród państw bogatych Polska znalazła się w połowie stawki (na równi z Węgrami). Gorszy wynik uzyskały m.in. Szwajcaria, Nowa Zelandia, Dania i Kanada, a lepszy: Wielka Brytania, Litwa, Francja czy Grecja.

UNICEF zaznacza w raporcie, że 8 na 10 miejsc do narodzin, w których dzieci mają najmniejsze szanse na przeżycie pierwszego miesiąca znajduje się w Afryce Subsaharyjskiej, gdzie kobiety ciężarne mają znacznie trudniejszy dostęp do opieki okołoporodowej. Jest to konsekwencja ubóstwa, konfliktów zbrojnych i niewydolnych instytucji.

Gdyby każdy kraj do 2030 roku obniżył wskaźnik umieralności noworodków do średniej występującej w krajach bogatych, ocalałoby 16 milionów dzieci.

Nierówne szanse w życiu

Kraje z najwyższym wskaźnikiem umieralności noworodków

1. Pakistan: 1 na 22

2. Republika Środkowoafrykańska: 1 na 24

3. Afganistan: 1 na 25

4. Somalia: 1 na 26

5. Lesotho: 1 na 26

6. Gwinea Bissau: 1 na 26

7. Sudan Południowy: 1 na 26

8. Wybrzeże Kości Słoniowej: 1 na 27

9. Mali: 1 na 28

10. Czad: 1 na 28

Kraje z najniższym wskaźnikiem umieralności noworodków

1. Japonia: 1 na 1111

2. Islandia: 1 na 1000

3. Singapur: 1 na 909

4. Finlandia: 1 na 833

5. Estonia: 1 na 769

5. Słowenia: 1 na 769

7. Cypr: 1 na 714

8. Białoruś: 1 na 667

8. Luksemburg: 1 na 667

8. Norwegia: 1 na 667

8. Korea Południowa: 1 na 667

Ponad 80% zgonów wśród noworodków jest spowodowanych przedwczesnym rozwiązaniem, powikłaniami przy porodzie czy infekcjami, takimi jak zapalenie płuc czy sepsa. Można temu zapobiec poprzez dostęp do czystej wody i środków dezynfekujących, a także lepszej opieki wykwalifikowanych położnych. Ważne jest również karmienie piersią w ciągu pierwszej godziny życia dziecka, bezpośredni kontakt noworodka ze skórą matki oraz odpowiednie żywienie. Niestety, niewystarczająca liczba wykwalifikowanych pracowników medycznych i położnych powoduje, że tysiące najmłodszych dzieci nie otrzymują niezbędnej pomocy, która pozwala im na przeżycie. Przykładowo, w Norwegii na 10 000 osób przypada 218 lekarzy, pielęgniarek i położnych. W Somalii, wskaźnik ten wynosi 1 na 10 000.

UNICEF rozpoczyna globalną kampanię Every Child Alive, której celem jest dostarczenie pomocy ratującej życie noworodków na całym świecie. Przez cały czas kampanii UNICEF będzie apelował do rządów państw, służby zdrowia, Darczyńców, sektora prywatnego, rodzin oraz przedsiębiorców, aby pomóc każdemu dziecku w pierwszych momentach życia poprzez:

• Szkolenia i zapewnienie w ośrodkach medycznych wystarczającej liczby lekarzy, pielęgniarek i położnych doświadczonych w opiece nad noworodkami;

• Zapewnienie każdej matce i jej nowo narodzonemu dziecku dostępu do sprzętu medycznego, ratujących życie leków, czystej wody, mydła i elektryczności;

• Wsparcie dziewcząt, matek i rodzin w dostępie do wysokiej jakości opieki medycznej.

Każdego roku 2,6 mln noworodków na świecie umiera w pierwszym miesiącu życia. Milion z nich w ciągu pierwszych 24 godzin, mówi Henrietta Fore. Możemy pomóc większości tych dzieci, zapewniając im i ich matkom podstawową opiekę medyczną. Nawet najmniejsze wsparcie od każdego z nas przyczyni się do lepszego startu w życie dla najmłodszych.

Wskaźnik umieralności noworodków obejmuje wartości szacunkowe uwzględniające zakres niepewności pomiarów. Ranking jest oparty na medianie szacunkowych wartości wskaźników umieralności noworodków (liczba zgonów noworodków na 1000 żywych urodzeń). Nie uwzględniają one niepewności pomiarów i dlatego pozycja w rankingu może ulec zmianie. Ranking wyklucza kraje, w których jest mniej niż 1000 żywych urodzeń lub populacja jest mniejsza niż 90 000 osób.