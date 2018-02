"Musimy chronić naszą ludność. Bezpieczeństwo Europy to nasze bezpieczeństwo" - podkreśliła May w drugim dniu Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Jako przykład ważnych dziedzin współpracy wskazała walkę z terroryzmem i przemytem ludźmi oraz dzielenie się danymi wywiadowczymi.

"Partnerstwo, które musimy stworzyć, będzie dla Wielkiej Brytanii i UE sposobem na jak najbardziej skuteczne połączenie wysiłków w dziedzinach, w których mamy wspólne interesy" - dodała, zastrzegając, że umowa ta powinna uznawać suwerenność Wielkiej Brytanii.

Zaapelowała do strony unijnej, by nie pozwoliła, by "rywalizowanie między partnerami" i "sztywne ograniczenia instytucjonalne" utrudniały zawarcie wszechstronnego porozumienia ws. bezpieczeństwa po Brexicie. Ostrzegła przy tym przed "szkodliwymi, realnymi konsekwencjami" w przypadku braku zgody w tej kwestii.

Szefowa brytyjskiego rządu po raz kolejny wykluczyła też możliwość powtórzenia w jej kraju referendum w sprawie Brexitu. "Opuszczamy UE i nie ma mowy o drugim referendum czy powrocie" - zaznaczyła.

"Brytyjczycy są głęboko przekonani, że jeśli podejmują jakąś decyzję, to kolejne rządy nie powinny odwracać się od nich i wmawiać im, że źle zdecydowali" - dodała.

Wielka Brytania rozpoczęła proces wyjścia z UE 29 marca 2017 roku i powinna opuścić Wspólnotę 29 marca 2019 roku z możliwym przedłużeniem obecnych warunków członkostwa w ramach okresu przejściowego - bez prawa głosu - przez następne 21 do 27 miesięcy.

Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa (MSC) to jedno z najważniejszych spotkań poświęconych bezpieczeństwu międzynarodowemu. Tegoroczna Konferencja rozpoczęła się w piątek i zakończy w niedzielę. (PAP)

akl/ jhp/ eaw/