Na zwołanej w piątek w Zielonej Górze konferencji prasowej przewodniczący lubuskiej PO Waldemar Sługocki i szef regionalnych struktur Nowoczesnej Paweł Pudłowski przedstawili zasady wyborczej współpracy tych ugrupowań na poziomie województwa. Decyzja o jej podjęciu zapadła na poziomie centralnego kierownictwa obu partii.

„Razem będziemy szli do wyborów samorządowych w woj. lubuskim. Naszym priorytetem są oczywiście wybory do Sejmiku Województwa Lubuskiego, ale także chcemy kooperować na poziomie powiatowym i na poziomie poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Nasza współpraca przebiega w sposób naturalny i od początku naszej obecności w tej kadencji układa się bardzo dobrze, a nawet wzorowo” – powiedział Sługocki.

„Mamy podobną wizję co do rozwoju regionu, co do rozwoju dużych miast w naszym regionie (...). Ogłaszamy dzisiaj, że rozpoczynamy współpracę u nas, w regionie lubuskim. Wiemy o tym, że wspólnie będziemy kandydować do sejmiku. Tutaj będziemy tworzyć wspólne listy i wspólny program wyborczy, który będziemy opracowywać w przeciągu kolejnych miesięcy. Mamy już wybrane zespoły osób, które nad tym będą pracowały” – powiedział Pudłowski.

Dodał, że w przypadku wyborów do rad miejskich, gminnych czy powiatowych, pierwszym wyborem ma być wspólny start, ale możliwe są także inne rozwiązania.

„Jesteśmy otwarci na inne środowiska, poza Nowoczesną i PO. Zapraszamy do współpracy wszystkie podmioty działające w sferze publicznej, które mają odmienne spojrzenie na rzeczywistość, którą kreują rządzący od jesieni 2015 r.” – powiedział Sługocki.

Politycy pytani o wybory w Zielonej Górze powiedzieli, że najprawdopodobniej ich partie wystawią wspólną listę do rady i kandydata na prezydenta tego miasta. W przypadku PO ma on zostać wyłoniony w drodze prawyborów.

Obecnie lubuskim sejmikiem rządzi koalicja PO-PSL-SLD, mająca w swych szeregach 17 na 30 radnych wojewódzkich. Na czele zarządu regionu stoi marszałek woj. lubuskiego Elżbieta Polak z Platformy Obywatelskiej. (PAP)

autor: Marcin Rynkiewicz