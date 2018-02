Do usuwania zanieczyszczeń wieża wykorzystuje opatentowaną technologię jonizacji. Może filtrować 30 tys. m sześc. powietrza na godzinę, zużywając do tego mniej elektryczności niż bojler. Wychwytuje zanieczyszczenia w promieniu kilkunastu metrów, od miejsca, w którym stoi. Skuteczność działania wieży została potwierdzona przez Politechnikę w Eindhoven.

"Powietrze wokół jest czystsze o 20-30 proc." – mówił w czwartek Daan Roosegaarde. Nad skonstruowaniem wieży antysmogowej zaczął myśleć, gdy cztery lata temu w Pekinie zetknął się z problemem ogromnego smogu. "Jednego dnia widziałem z okiem hotelu wszystko, kilka dni później miasto było tak zanieczyszczone, że nie mogłem dostrzec nawet drugiej stronie ulicy. Zdałem sobie wtedy sprawę, że miasto stało się maszyną, która mnie zabija" - opowiadał.

Artysta podkreślił, że nie powinniśmy akceptować i przyjmować zanieczyszczenia za coś normalnego. Na świecie jego wieże są ustawiane najczęściej na terenach zielonych, gdzie przebywa dużo osób. Daan Roosegaarde chce, by mieszkańcy doświadczając, jak to jest być w "bańce" czystego powietrza zaczęli wspólnie z organizacjami pozarządowymi i władzami lokalnymi myśleć i szukać rozwiązań, w jaki sposób uwolnić całe miasto od smogu.

"Jedna wieża nie rozwiąże problemu dla całego miasta. Myślę, że wszyscy to rozumieją, ale tworząc miejsca takie jak to, pokazujemy, że jest to możliwe" – powiedział Roosegaarde. Podkreślił, że koniecznych jest wiele równoległych działań, m.in. wspieranie elektromobilności, czystych źródeł energii, rozwój ruchu rowerowego.

Mówił, że w wieży nie są wykorzystywane filtry. Zapewnił, że trakcie pracy Smog Free Tower w zasadzie nie wytwarza ozonu i jest bezpieczna dla ludzi.

Przyznał, że ponieważ jest to rozwiązanie innowacyjne, wymagające badań naukowych, nie jest tanie, ale nie chciał zdradzić, jaki jest koszt wieży. Powstała ona w ramach szerszego projektu - Smog Free Project, który wystartował w Rotterdamie. W 2016 r. wieże absorbujące zanieczyszczenia pojawiły się w Chinach. Artysta mówił, że projekt ten ma być realizowany także w Kolumbii i Meksyku. Kraków został wybrany, bo jest jednym z pierwszych miast w Polsce, które rozpoczęło walkę ze smogiem.

"Kraków jako pierwsze miasto w Polsce przyznał, że smog jest, trzeba z nim walczyć i dbać o jakość powietrza" – mówiła zastępca prezydenta Krakowa ds. rozwoju miasta Elżbieta Koterba. Przypomniała, że miasto prowadzi program likwidacji palenisk węglowych, ale także wspiera inicjatywy takie jak Smogathon i Hackathon, podczas których młodzi ludzie przedstawiają różne pomysły, jak choćby doraźnie poprawić jakość powietrza. Podkreśliła, że wieża, która stanęła w Parku Jordana, da mieszkańcom nie tylko czyste powietrze, ale ma olbrzymi walor edukacyjny.

W Krakowie wieża będzie działać do 26 kwietnia. Jej postawienie sfinansował ING Bank Śląski. "Od lat rozwijamy i wspieramy działania, które koncentrują się na promowaniu zrównoważonego rozwoju. Wynika to z naszych wartości i przekonań, że jest odpowiedzialnością każdego z nas troska o wspólne dobro, ochronę środowiska i czyste powietrze" - mówiła w czwartek wiceprezes ING Banku Śląskiego Joanna Erdman.

Zanieczyszczenia gromadzące się wewnątrz wieży będą regularnie usuwane. Część z nich po skompresowaniu posłuży do wykonania biżuterii. Daan Roosegaarde robi pierścionki z oczkiem, w którym są zatopione cząsteczki smogu. Jeden z nich będzie można od piątku oglądać w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie.

Zdaniem artysty wieża powinna zostać w Krakowie na stałe, bo jak żartował, "czuje się tu jak w domu" i wygląda w Parku Jordana wspaniale. Ale jak podkreślił, najważniejsze jest to, czy mieszkańcy i władze Krakowa będą tego chcieli.(PAP)

Autor: Małgorzata Wosion-Czoba

edytor: Jacek Ensztein