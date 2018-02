Brytyjska posłanka apeluje o niewpuszczenie Ziemkiewicza na Wyspy

Brytyjska posłanka Partii Pracy Rupa Huq zaapelowała do brytyjskiego ministerstwa spraw wewnętrznych, by odmówiło wpuszczenia do kraju publicysty Rafała Ziemkiewicza - poinformował w środę brytyjski dziennik “The Guardian”.