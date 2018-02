MF poinformowało, że dzięki monitoringowi informacji w internecie, w szczególności na popularnych platformach aukcyjnych, ujawniono rozpowszechnioną praktykę sprzedaży nowych towarów przez podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT, które w parametrach aukcji wskazują: „Nie wystawiam faktury". Dotyczy to przede wszystkim towarów z kategorii elektronika, zwłaszcza telefonów komórkowych i tabletów.

"Ostrzegamy, że opisane zachowanie jest niezgodne z przepisami ustawy o VAT i może wskazywać na chęć zaniżenia podstawy opodatkowania VAT, co skutkuje powstaniem zaległości podatkowej oraz sankcji VAT" - zwraca uwagę Ministerstwo Finansów.

W związku z tym w najbliższym czasie podatnicy, którzy w parametrach aukcji informują, że nie wystawiają faktury, a są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni oraz tacy, których charakter sprzedaży może świadczyć o działalności gospodarczej, otrzymają powiadomienia w postaci e-maila (z adresu: dppt@automat.mf.gov.pl) lub SMS-a. Powiadomienia będą podpisane „Ministerstwo Finansów Departament Poboru Podatków".

Ministerstwo informuje, by nie odpowiadać na te wiadomości.

"Jednocześnie informujemy, że pisma informacyjne nie będą zawierać żadnych wezwań do zapłaty podatku, a w treści e-maila i SMS nie będą umieszczane żadne odnośniki zewnętrzne (linki) ani załączniki w formie plików. W przypadku otrzymania powiadomienia, wszelkie pytania i wątpliwości, a także wyjaśnienia co do prawidłowości rozliczenia podatku VAT, należy kierować bezpośrednio do właściwych urzędów skarbowych, które zostały powiadomione o sprawie" - wyjaśnia MF.

Resort przypomina, że zgodnie z ustawą o VAT podatnik ma obowiązek wystawić fakturę dokumentującą m.in.: sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, które dokonuje na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Faktura ma też dokumentować otrzymanie przez podatnika całości lub części zapłaty przed dokonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19 a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT. W takich przypadkach fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła dostawa towaru lub wykonano usługę.

Natomiast w przypadku sprzedaży konsumenckiej fakturę wystawia się na żądanie nabywcy towaru lub usługi, jeżeli takie żądanie zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Wówczas fakturę wystawia się do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży (jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone do końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty). Jednocześnie faktura musi być wystawiona nie później niż 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania (jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty).

"Przypominamy, że zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników VAT, u których jej wartość nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku" - informuje MF.

Limit 200 000 zł dotyczy także podatników VAT, którzy rozpoczynają sprzedaż w trakcie roku podatkowego – jeżeli przewidywana przez nich wartość sprzedaży nie przekroczy tej kwoty w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym.

"W przypadku przekroczenia 200 000 zł podatnicy – przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 ustawy o VAT – mają obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego (VAT-R) w urzędzie skarbowym i zarejestrowania się jako czynni podatnicy VAT" - wyjaśnia MF.

Autor: Marcin Musiał

edytor: Bożena Dymkowska