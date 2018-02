Spotkanie polityków Kukiz'15 z szefem resortu zdrowia dotyczyło postulatu szerokiej debaty społecznej, w której miałyby wziąć udział środowiska lekarskie i pacjenckie oraz specjalizujący się w tematyce zdrowia posłowie klubów parlamentarnych.

Przedstawiciele klubu Kukiz'15 przekazali ministrowi listę 10 priorytetów, które ich zdaniem są ważne przy reformie służby zdrowia. Wśród nich jest powstanie okrągłego stołu na rzecz kompleksowej reformy służby zdrowia, a także m.in. oparcie reformy na lekarzach rodzinnych poprzedzone reformą ich kształcenia, reforma studiów medycznych i przekształcenia studiów teoretycznych w studia praktyczne oraz i możliwie szybki wzrost PKB na ochronę zdrowia przynajmniej do minimum określonego przez WHO na poziomie 6,8 proc. przy jednoczesnej optymalizacji wydatków

Na liście priorytetów przedstawionej przez Kukiz'15 znalazły się także: radykalne ograniczenia absurdalnie zbiurokratyzowanych wymogów przy realizacji specjalizacji; poważne potraktowanie profilaktyki z filarem w postaci szczepień ochronnych; odbiurokratyzowanie pracy pracowników służby zdrowia, którzy wypełniając setki dokumentów nie mają czasu na rzetelne diagnozowanie i leczenie pacjentów; wprowadzenia jednolitego systemu cyfrowej rejestracji wizyt i badań na wzór np. realizowany w Skandynawii; stworzenie realnego koszyka świadczeń gwarantowanych czy odrębna wycena świadczeń dla szpitali specjalistycznych np. takich jak Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

Według wiceszefa klubu Kukiz'15, członka sejmowej komisji zdrowia Jerzego Kozłowskiego, te "priorytety spotkały się z pełnym zrozumieniem" ministra zdrowia. "Nawet z jego zgodnością, więc tutaj możemy być umiarkowanym optymistą, że z tego spotkania urodzi się bardzo dobry owoc w postaci wspólnego +okrągłego stołu+, który będzie dla wszystkich pacjentów w Polsce bardzo potrzebny" - powiedział poseł Kukiz'15.

Kozłowski podkreślił, że "ważne jest to, że taka reforma nie będzie trwała jednej kadencji, nie będzie trwała dwóch kadencji, ale będzie w czasie dłuższym". Powoływał się też na przykład Holandii mówiąc, że reforma służby zdrowia zajęła tam 12 lat. Jak dodał, "Polska jako kraj większy i mniej rozwinięty potrzebuje więcej czasu".

"Nie może być tak, że będziemy mieć koniec kadencji i nowego eksperymentatora, i nowa reforma, i wszystko się będzie do góry nogami wywracało. Musi być ciągłość tej reformy po to, żeby pacjent był w tej reformie w centrum uwagi, a nie dodatkiem do całego systemu" - zaznaczył wiceszef klubu Kukiz'15.

Szef Kukiz'15 Paweł Kukiz zaznaczył z kolei, że debata w formie "okrągłego stołu" miałaby służyć "napisaniu w przyszłości ustawy o pacjencie".

Kukiz podkreślił, że ważna jest dyskusja oddolna i merytoryczna o samym systemie. "Drugim etapem powinno być podpisanie porozumienia przez wszystkie opcje polityczne w zakresie zobowiązania się do realizacji tego planu, tej reformy przez kolejne lata" - powiedział lider Kukiz'15. (PAP)

autor: Grzegorz Bruszewski