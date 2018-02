O zatrzymaniu Frasyniuka poinformowała na jednym z portali społecznościowych jego żona Magdalena Dobrzańska-Frasyniuk. „06:10 policja w kajdanach wyprowadziła Władka. Niech żyje dobra zmiana!” - napisała. Magdalena Dobrzańska-Frasyniuk, żona Władysława Frasyniuka relacjonowała, że policja nie chciała powiedzieć dokąd zabierają jej męża.

Jak poinformowano po przesłuchaniu Frasyniuka przesłuchał w prokuraturze w Oleśnicy pod Wrocławiem prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Postawił mu zarzut naruszenia nietykalności cielesnej dwóch policjantów na służbie, przesłuchanie trwało 10 minut, potem Frasyniuk został zwolniony do domu.

Zatrzymanie ma związek z incydentem, do którego doszło podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej 10 czerwca 2017 r. Jak informowała policja zakłóciło ją kilkadziesiąt osób, które na Krakowskim Przedmieściu usiadły na jezdni, próbując w ten sposób zatrzymać przemarsz uczestników obchodów przed Pałac Prezydencki. Wśród kontrmanifestantów - których usunęli policjanci - był m.in. Frasyniuk. Na początku lipca ubiegłego rok usłyszał on zarzut „przeszkadzania w przebiegu niezakazanego zgromadzenia”.

Wiceszef ministerstwa sprawiedliwości Michał Wójcik powiedział, że "jeżeli ktoś utrudnia przeprowadzenie czynności, nie chce stawić się przed prokuratorem, a to zapowiadał Władysław Frasyniuk, to jest przepis, który umożliwia takie doprowadzenie. Wiceminister, pytany o to, co wydarzy dalej, doparł w Polsat News, że sądzi, iż "będzie tylko przesłuchanie". - Natomiast my jesteśmy wszyscy równi wobec prawa - podkreślił wiceminister.