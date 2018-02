Jak poinformował rzecznik Prokuratury Regionalnej w Katowicach Waldemar Łubniewski, wnioski o areszt wystosowano wobec Pawła T. i Tomasza Z. – b. zastępcy dyrektora Departamentu Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji resortu.

Wobec czterech pozostałych podejrzanych prokuratura zastosowała wolnościowe środki zapobiegawcze.

Jak powiedział w TVP Info minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro, nie są wykluczone dalsze zatrzymania. - To jest trudne śledztwo, związane z obszarem spraw ekonomiczno-gospodarczych, wymagających też zasięgania wiedzy eksperckiej w kolejnych etapach tego postępowania - powiedział minister. Jak zaznaczył, "to, co się udało ustalić ponad wszelką wątpliwość, wskazuje, że są nieprawidłowości" i można je oceniać "w kategorii złamania prawa karnego".

Minister sprawiedliwości mówił, że "jest podejrzenie", iż ws. prywatyzacji Ciechu "doszło do poważnych przestępstw, dlatego prokuratura zdecydowała się zatrzymać sześć osób, w tym czterech wysokich urzędników państwowych, w tym jednego wiceministra w rządzie PO". - W dniu dzisiejszym zostały zakończone przesłuchania, zostały postawione zarzuty, i w stosunku do dwóch z tych osób, prokurator zdecydował się wystąpić z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie do sądu - zaznaczył Ziobro.

Minister podkreślił, że ws. prywatyzacji Ciechu "skala strat Skarbu Państwa jest bardzo poważna". - To była i jest, z punktu widzenia interesów państwa, strategiczna firma chemiczna, tym bardziej należało się zastanowić nad jej prywatyzacją - mówił Ziobro.

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało w poniedziałek w tej sprawie sześć osób. Jak podała w komunikacie Prokuratura Krajowa, wśród nich jest czterech byłych urzędników Ministerstwa Skarbu Państwa: Paweł T. - podsekretarz stanu, Tomasz Z. - zastępca dyrektora Departamentu Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji, Jakub W. - główny specjalista w Departamencie Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji, Michał M. - radca ministra w Departamencie Analiz. CBA zatrzymało także dwóch przedstawicieli spółki doradczej ING Securities SA: członka zarządu Konrada Z. i zastępcę dyrektora Działu Doradztwa - Pawła L.