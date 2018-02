"Financial Times": CDU zaczyna szukać następców Angeli Merkel

Współrządząca w Niemczech chadecka CDU rozpoczęła przygotowania do sukcesji po kanclerz Angeli Merkel, która od 18 lat stoi na czele partii, a od 12 lat jest szefową rządu - napisał we wtorek brytyjski dziennik "Financial Times".