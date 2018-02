Jak podała we wtorek w komunikacie Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu, 42-letni policjant został zatrzymany przez funkcjonariuszy Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji Wydział we Wrocławiu.

Mężczyźnie postawiono zarzuty o charakterze korupcyjnym. Jak podano, chodzi o nielegalne "wywieraniu wpływu na czynności innych funkcjonariuszy w celu odstąpienia przez nich od prawnych czynności kontrolnych oraz przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej" - podała prokuratura.

Decyzją sądu policjant został aresztowany.

Naczelnik Wydziału I Śledczego Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu Robert Mielczarek powiedział PAP, że śledztwo w tej sprawie jest w początkowej fazie i na tym etapie nie może udzielać więcej informacji.(PAP)

autor: Piotr Doczekalski