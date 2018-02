Urodzona w Dublinie, 48-letnia McDonald była jedyną kandydatką na stanowisko szefowej Sinn Fein. W latach 2004-2009 była deputowaną Parlamentu Europejskiego, w 2009 roku została "człowiekiem nr 2" w partii, zaraz po Adamsie.

Wybór należącej do młodszego pokolenia polityków kobiety, która nie była osobiście zaangażowana w krwawy konflikt w Irlandii Północnej, to symboliczne zerwanie z przeszłością dla Sinn Fein - ocenia Reuters. McDonald, która miała zaledwie 14 lat, gdy Adams został szefem Sinn Fein w 1983 roku, zapowiadała, że zamierza kontynuować postęp, jakiego udało się dokonać w ciągu 20 lat od podpisania porozumienia pokojowego w Irlandii Płn.

Sinn Fein to nacjonalistyczna partia o korzeniach katolickich, która przez wiele lat była uznawana za polityczne skrzydło Irlandzkiej Armii Republikańskiej (IRA), organizacji walczącej o oderwanie Irlandii Płn. od Wielkiej Brytanii i przyłączenie jej do Republiki Irlandii, m.in. za pomocą zamachów bombowych.

"Wojna się skończyła" - mówiła McDonald, występując przed członkami swej partii i chwaląc w swym wystąpieniu Adamsa jako "politycznego giganta"; sam Adams nie przemawiał. "Teraz, gdy przywództwo w partii obejmuje nowe pokolenie, naszym zadaniem jest znalezienie innowacyjnych i nowoczesnych sposobów na realizowanie naszej polityki. Nadszedł czas nowatorskiego myślenia i śmiałych pomysłów" - podkreśliła.

69-letni Adams w listopadzie 2017 roku zapowiedział, że nie będzie ubiegał się o ponowny wybór na przewodniczącego partii oraz że nie będzie ponownie kandydował do parlamentu Irlandii w najbliższych wyborach. Przez blisko 50 lat należał do najbardziej wpływowych, ale i kontrowersyjnych polityków irlandzkiej sceny politycznej. Konsekwentnie zaprzeczał, jakoby był członkiem IRA i choć dla wielu był jedną z twarzy brutalnego konfliktu w Irlandii Płn., to właśnie jemu przypisuje się zasługi za przekształcenie Sinn Fein w ważną siłę polityczną po obu stronach irlandzko-irlandzkiej granicy - przypomina Reuters.

W będącej częścią Zjednoczonego Królestwa Irlandii Płn. Sinn Fein należała do zdecentralizowanego, koalicyjnego rządu od 2007 roku do stycznia 2017 roku, od kiedy to nie może dojść do porozumienia z Demokratyczną Partią Unionistyczną (DUP) w sprawie ponownego utworzenia gabinetu.

Pokojowe porozumienie wielkopiątkowe z 1998 roku wymaga, by rząd północnoirlandzki stanowił koalicję największych ugrupowań unionistycznych i republikańskich. Z kolei w Republice Irlandii Sinn Fein nigdy dotąd nie doszła do władzy, lecz umocniła swoją pozycję jako trzecia najważniejsza siła polityczna w państwie.

Jak pisze Reuters, McDonald być może będzie nadzorować powrót Sinn Fein do władzy w Belfaście oraz będzie starała się o wejście partii do rządu Irlandii w wyborach parlamentarnych oczekiwanych tam w ciągu roku. Według ostatnich sondaży część wyborców, zniechęconych do Sinn Fein po serii rezygnacji i zwolnień wśród jej członków, chętniej zagłosowałaby na partię pod kierownictwem McDonald niż Adamsa.(PAP)

akl/ mal/