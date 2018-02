W sobotę rano Wielicki przekazał: "Ze względów bezpieczeństwa uczestników, z dniem dzisiejszym, zawieszamy działalność górską na drodze Cesena/Basków. O wyborze innego wariantu poinformujemy wkrótce".

Jednak "wkrótce" znacznie się przedłuży i - jak potwierdziła w rozmowie z PAP dyrektor biura Polskiego Związku Alpinizmu Marzena Szydłowska - decyzja zapadnie w niedzielę.

"Również na ten dzień przesunięty został transport Froni do szpitala w Skardu. Wszystko jest przygotowane, lądowisko w bazie także, ale nie było w sobotę warunków, aby śmigłowiec mógł wykonać lot" - tłumaczyła.

K2, czyli najtrudniejszy szczyt świata

Wcześniej Wielicki poinformował, iż "polska dyplomacja w Islamabadzie oraz nasz pakistański agent skutecznie działają. Helikopter jest gotowy i wyleci po Rafała Fronię, jak tylko warunki pogodowe pozwolą".

Do bazy zeszli z góry Marek Chmielarski oraz Artur Małek i cała ekipa w komplecie oglądała w internecie olimpijski konkursów skoków.

W piątek, w trakcie podchodzenia do obozu pierwszego na 5900 m, samoistnie spadający kamień uderzył Fronię w przedramię powodując złamanie. Po zejściu do bazy i opatrzeniu medycznym, naczelny kronikarz – jak nazwali go koledzy – miał być w sobotę przetransportowany do Skardu. W środę w podobny sposób urazu - mimo posiadania kasku - doznał, podczas wspinaczki do "jedynki", Adam Bielecki.

"Skończyło się na złamanym nosie i sześciu szwach" - poinformował w środę wieczorem, a w sobotę przekazał, że "ze względu na zbyt duże zagrożenie spadającymi kamieniami rezygnujemy z drogi Basków. "Powoli wracam do zdrowia i niedługo powinienem ruszyć do góry" - dodał.

"Bardzo dobra i słuszna decyzja o zmianie drogi wspinaczkowej" - skomentował Leszek Cichy, który w piątkowej rozmowie z PAP powiedział m.in.: "Góra dała ostrzeżenie kamieniami, że albo w ogóle ich nie chce, albo nakazuje zmianę drogi. Zamiast atakować górę południowo-wschodnim filarem, tzw. drogą Basków, nazywaną też Cesena, przeszedłbym na drogę pierwszych zdobywców, czyli Żebra Abruzzi".(PAP)