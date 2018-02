MON: Wielonarodowe Dowództwo Dywizji Północ-Wschód uformowane w ok. 90 proc.

Wielonarodowe Dowództwo Dywizji Północ-Wschód w Elblągu zostało uformowane w ok. 90 proc. Proces ten zakończy się prawdopodobnie do końca 2018 roku - poinformował we wtorek w Sejmie wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz.