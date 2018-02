"Początek roku 2018 przyniósł nam dużo radości, ale będzie też dla nas pracowity" - zapewniła na poniedziałkowej konferencji prasowej dyrektor łódzkiego Teatru Muzycznego Grażyna Posmykiewicz, dziękując za głosy widzów dla musicalu "Les Miserables", uznanego w plebiscycie Energia Kultury za najważniejsze wydarzenie kulturalne Łodzi ubiegłego roku.

Nagrodzony spektakl w reż. Zbigniewa Maciasa będzie wystawiany niemal przez cały marzec, ale – jak zapewniła dyrektor placówki - to niejedyna atrakcja przygotowana przez zespół teatru.

Prezentując najbliższe plany podkreśliła, że w drugiej części sezonu artystycznego najważniejszymi wydarzeniami na łódzkiej scenie muzycznej będą m.in. druga edycja Festiwalu Off-Północna, koncert "Legendy krainy łagodności" z udziałem największych legend tego nurtu: "Wolnej Grupa Bukowina", "Czerwonego Tulipana" i "Lubelskiej Federacji Bardów". W marcowym repertuarze znalazło się też widowisko muzyczno-taneczne "Świat folku irlandzkiego".

Nową propozycją dla widzów mają zaś być występy "Kwintesencji" i "Big bandu" – zespołów instrumentalnych, w których muzykują członkowie orkiestry Teatru Muzycznego prowadzonej przez Elżbietę Tomalę-Nocuń. W ich repertuarze znalazły się szeroko rozumiana muzyka rozrywkowa, klasyczna i filmowa oraz standardy jazzowe.

"W czerwcu po raz kolejny zorganizujemy koncert przedszkolaków, który cieszy się coraz większym powodzeniem. Z okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości chcemy wystąpić z koncertami pieśni patriotycznych w pięciu gminach, w których dostępność do kultury jest najmniejsza" – dodała Posmykiewicz.

Organizowany po raz drugi przez łódzki teatr Festiwal Off-Północna w tym roku odbędzie się w dniach 19-25 lutego. To przeglądu małych form dramatyczno-muzycznych, a celem imprezy jest promowanie niekomercyjnego repertuaru, a także teatru muzycznego i offowego. W tegorocznym programie znalazły się m.in. festiwalowa premiera Teatru Muzycznego - "Prawy do lewego" oraz pięć spektakli gościnnych.

"Zaczynamy od laureata Tukana OFF z ostatniego Przeglądu Piosenki Aktorskiej +Trololo – przesłania najjaśniejsze+. To monodram muzyczny, który powstał na podstawie komentarzy, wpisów i memów internetowych hejterów. Kolejne przedstawienie - "Straty/Nadmiary" Studia Nyska z Inowrocławia porusza tematykę cierpienia ludzi dotkniętych schorzeniami neurologicznymi. Z kolei monodram muzyczny "Macabra Dolorosa" przywołuje przypadek Katarzyny W. oraz innych słynnych dzieciobójczyń" – wymienił pomysłodawca festiwalu i jego koordynator Krzysztof Wawrzyniak.

Publiczność Off-Północna zobaczy też "Wąż i ona" Teatru INNI z Warszawy, będący współczesną adaptacją komedii Aleksandra Fredry "Mąż i żona" oraz prapremierę "Parakomedii" Karola Wolskiego z Gdyni i Katarzyny Chlebny z Krakowa. Festiwal zakończy 25 lutego koncert "Nasz portret. Piosenki Osieckiej, Kofty i Młynarskiego" poprzedzony występem laureatów I Konkursu Piosenki Aktorskiej.

Artyści teatru razem z MPK-Łódź zapraszają również łodzian do wspólnego spędzenia obchodzonego 14 lutego święta zakochanych. Tego dnia zostanie uruchomiony specjalny walentynkowy tramwaj, który czerwonym zabytkowym wagonem zawiezie 50 par na salę, gdzie na scenie wystąpi Orkiestra MPK-Łódź oraz zespół Kwintesencja z towarzyszącym mu stepującym duetem "Tap it Up", czyli Joanną i Chrisem Ernest.

"Dla par mamy 50 bezpłatnych wejściówek i właśnie teraz uruchamiamy zgłoszenia. Chętni mogą pisać na adres: 120lat@mpk.lodz.pl. Każda para otrzyma w odpowiedzi potwierdzenie zgłoszenia oraz rozkład jazdy specjalnego tramwaju, którym będą mogli dotrzeć na koncert" – zachęcał rzecznik prasowy łódzkiego przewoźnika Sebastian Grochala. (PAP)

autor: Bartłomiej Pawlak