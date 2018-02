"Wiarygodne dane to istotny aspekt podejścia Unii Europejskiej do chorób nowotworowych" - zaznaczył w poniedziałek komisarz ds. zdrowia Vytenis Andriukaitis.

Z kolei komisarz ds. edukacji Tibor Navracsics, uruchamiając europejski system informacji o raku ECIS, podkreślił, że umożliwienie dostępu do sprawdzonych naukowo informacji jest przykładem istotnego wsparcia Komisji dla badaczy i decydentów zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza nią. "System ten pomaga ocenić i monitorować choroby nowotworowe w poszczególnych krajach i regionach, rozpoznawać tendencje w perspektywie czasowej oraz gromadzić informacje, które z kolei mogą przyczynić się do dalszego ograniczania występowania tego rodzaju chorób" - wyjaśniał.

Strona internetowa ECIS, uruchomiona przez Wspólne Centrum Badawcze KE (JRC) z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem, zawiera dane z ponad 150 europejskich rejestrów onkologicznych z 25 krajów członkowskich oraz siedmiu państw spoza UE. Można na niej znaleźć informacje na temat częstotliwości występowania, dostępu do leczenia i przeżywalności w poszczególnych krajach i częściach Europy. Dane te można filtrować pod względem m.in. typu choroby, płci, wieku i porównywać według lat i kategorii.

Z informacji zgromadzonych przez JRC wynika, że najczęstszymi rodzajami raka w Europie są nowotwory jelita grubego, piersi, prostaty i płuc. Rak płuc jest najczęstszą przyczyną śmierci wśród mężczyzn, natomiast rak piersi - wśród kobiet. U obu płci na drugim miejscu pod względem umieralności zakwalifikowano nowotwór jelita grubego.

W bezwzględnych liczbach zachorowań na raka (obie płci, wszystkie kategorie wiekowe, wszystkie rodzaje nowotworu) Polska plasuje się nieco poniżej średniej europejskiej. Natomiast umieralność na raka jest w ogólnym zestawieniu wysoka, podobnie jak na Słowacji, Węgrzech, w Serbii i Chorwacji.

Najczęstszą przyczyną śmierci wśród chorób nowotworowych jest w Polsce rak płuc, następnie rak jelita grubego (o połowę mniej przypadków), rak piersi i prostaty. Na raka płuc umierają najczęściej zarówno mężczyźni, jak i kobiety.

Powołując się na wyniki konkretnych badań, autorzy ECIS zapewniają, że ok. 1/3 chorób nowotworowych da się uniknąć. Zestawili w związku z tym listę zaleceń (tzw. europejski kodeks walki z rakiem), które mogą przyczynić się do zmniejszenia ryzyka zachorowania. Są to zalecenia dotyczące zarówno zdrowego trybu życia, jak i diety oraz unikania czynników środowiskowych mogących wywołać nowotwór.

Autorzy bazy danych przypominają jednocześnie, że wczesne wykrycie raka znacząco zwiększa prawdopodobieństwo jego wyleczenia.

Od 2007 r. Komisja Europejska przeznaczyła na walkę z rakiem ok. 2,4 mld euro. Celem, jaki UE wyznaczyła sobie w tej dziedzinie, jest zmniejszenie występowania chorób nowotworowych w krajach członkowskich o 15 proc. do 2020 r.

Z Brukseli Grzegorz Paluch (PAP)