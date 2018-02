Łapiński pytany w radiowej Trójce, czy prezydent analizuje głosy popierające oraz przeciwne nowelizacji ustawy o IPN, odpowiedział: "wszystkie głosy słyszymy i analizujemy, bo to są różne głosy, to nie jest tak, że Kancelaria Prezydenta, czy pan prezydent jest na nie głuchy, ślepy, zupełnie tego nie dostrzega". Dodał, że prezydent "decyzję podejmie taką - po głębokim rozeznaniu sprawy - którą będzie uważał za najlepszą dla kraju i dla swoich rodaków".

"Nowelizacja wpłynęła wczoraj do prezydenta i zgodnie z konstytucją prezydent ma 21 dni na podjęcie decyzji" - powiedział Łapiński. "Prezydent uważa, że Polska jak każde inne państwo ma prawo do obrony swojego dobrego imienia, (...) ma prawo do obrony prawdy, bo prawda często nie obroni się sama przed kłamstwem, tylko trzeba tę prawdę wzmacniać" - dodał.