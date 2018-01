Rząd premiera Viktora Orbana poinstruował resort spraw zagranicznych, by dokonał przeglądu pierwszej wersji przygotowywanej przez ONZ deklaracji, która ma być opublikowana 5 lutego, i rozpoczął wycofywanie Węgier z rozmów, jeśli dokument jest "równie promigracyjny" jak deklaracja z 2016 roku i niedawne oświadczenia sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa - oznajmił Szijjarto.

ONZ przygotowuje Pakt na rzecz Migracji Bezpiecznej i Uporządkowanej, który ma otrzymać aprobatę ONZ w 2018 roku. Punktem wyjścia do podjęcia międzynarodowych rozmów na ten temat była tzw. Deklaracja Nowojorska z września 2016 roku przyjęta jednogłośnie przez 193 państwa należące do Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców został uprawniony na podstawie Deklaracji Nowojorskiej do zaproponowania w tym roku światowego paktu na rzecz migrantów; ma ona na celu wzmocnienie i koordynację międzynarodowych starań o poprawę losu uchodźców i migrantów.

Guterres dwa tygodnie temu zaapelował do państw zamożnych, by otworzyły się na imigrację - podaje EFE.

Szijjarto powiedział, że pakiet migracyjny ma zostać przyjęty pod koniec bieżącego roku, międzyrządowe negocjacje w tej sprawie nawet się nie rozpoczęły, a sekretarz generalny ONZ "już zapowiedział ich rezultat".

Minister oświadczył, że istnieje plan amerykańskiego finansisty George'a Sorosa dotyczący migracji i "wydaje się, że istnieje zbieżność" między tym planem a niedawnym oświadczeniem szefa ONZ w tej sprawie.

Ataki na Sorosa - pisze EFE - są dla węgierskiego rządu stałym elementem walki z opozycją; obóz polityczny Orbana zarzuca mu działania na rzecz sprowadzenia do Europy imigrantów.

Szijjarto oznajmił, że zarówno deklaracja ONZ, jak i stanowisko sekretarza generalnego stoją w sprzeczności z interesami Węgier, ponieważ w rozumieniu ONZ "migracja jest dobra i nieunikniona".

Według rządu Węgier - powiedział minister - migracja "nie jest trendem pozytywnym", a ponadto "stwarza poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa i może być powstrzymana".

Co więcej, podkreślił Szijjarto, deklaracja proponuje, by nielegalne przekraczanie granic było w mniejszym stopniu uznawane za przestępstwo, podczas gdy "w istocie jest to przestępstwo".

Deklaracja zmierza do tego, by "prawo do migracji jawiło się jako fundamentalne prawo człowieka", a dla Budapesztu takie podejście jest "nie do zaakceptowania" - dodał minister.

Wcześniej w środę rządzący na Węgrzech konserwatywny Fidesz rozpoczął kampanię plakatową przeciw opozycji, zarzucając jej liderom chęć likwidacji ogrodzenia granicznego i osiedlenia imigrantów w kraju. Na plakacie na tle wyrwy w ogrodzeniu widać George’a Sorosa.

Na Węgrzech 8 kwietnia odbędą się wybory parlamentarne. Temat nielegalnej imigracji i zagrożeń, jakie się z nią wiążą, jest od dłuższego czasu głównym motywem wypowiedzi przedstawicieli gabinetu Orbana. (PAP)

fit/ kar/