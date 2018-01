Jak podkreślił, konieczne jest nie tylko znalezienie zwierzętom domu, ale i zapanowanie nad rozrodem.

Kontrole NIK wykazały, że ustawowy obowiązek kastracji i sterylizacji zwierząt realizowany jest tylko w jednej trzeciej gmin. NIK rekomenduje gminom, by nie tylko zawierały umowy z hyclami na dostarczenie zwierząt do schroniska, ale by także dbały – m.in. nagłaśniając problem w mediach społecznościowych - o dobre systemy adopcyjne.

"Jeżeli nie zapanujemy nad niechcianym rozrodem zwierząt, to ilość bezdomnych zwierząt zawsze będzie większa niż tych, którzy mogliby być nowymi, kochającymi właścicielami" – powiedział Kwiatkowski dodając, że w niektórych państwach Europy to nie pies czy kot czekają na kochającego właściciela, ale to człowiek czeka na zwierzę, które będzie mógł przygarnąć ze schroniska.

Zaapelował także, aby gminy interesowały się losem zwierząt, nawet jak te trafią do schroniska, ponieważ kontrole NIK wykazały, i skierowały sprawy do prokuratury, że w Polsce dochodzi o tzw. "adopcji donikąd" – np. gmina za określoną kwotę przekazuje bezdomne zwierzę do schroniska, ale nie interesuje się losem zwierzęcia.

"Były przypadki, kiedy składaliśmy zawiadomienie do prokuratury, ponieważ system +adopcji donikąd+ ukrywał uśmiercanie zwierząt" – powiedział prezes NIK. Podkreślał także ważną rolę czipowania, dzięki któremu łatwiej odnaleźć właściciela zaginionego futrzaka.

Briefing prasowy z udziałem prezesa NIK odbył się w Krakowie przy okazji konferencji "Zapobieganie bezdomności zwierząt. Dobre i złe praktyki. Rekomendacje". Spotkanie NIK zorganizowała we współpracy z wojewodą małopolskim i Małopolskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii, pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Konferencja ma na celu uświadamiać samorządowcom konieczność realizowania ustawowych obowiązków opieki nad zwierzętami.

"Właściwa opieka nad zwierzętami będzie lepsza dla zwierząt i tańsza dla obywateli" – podkreślał prezes NIK.

W 2016 r. w Polsce w schroniskach dla zwierząt przebywało 112 727 psów, 29 621 kotów oraz 118 koni. W województwie małopolskim w 2016 r. adoptowano 4 592 psów i 1889 kotów.