"Jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby przyjąć te przepisy i też wysłać jasny sygnał w świat, że nie zgadzamy się na to, żeby Polska była dłużej obrażana. Zbyt często Polska była +chłopcem do bicia+. Najwyższy czas, żeby powiedzieć: dość. Będziemy walczyć o dobre imię Polski, bo to jest nasze zadanie, jako przedstawicieli tego państwa" - podkreślił Jaki na środowej konferencji prasowej w Sejmie.

Dodał, że o tym kiedy dokładnie zostanie rozpatrzona nowela ustawy o IPN, zdecyduje Senat, który po ogłoszonej o godz. 13 przerwie wznowi obrady o godz. 16.30.

Po godz. 15 prace nad nowelizacją zakończyły senackie komisje: praw człowieka, praworządności i petycji oraz kultury i środków przekazu. Opowiedziały się za tym, by Senat przyjął ją bez poprawek. Nowela wprowadza m.in. kary przypisywanie polskiemu narodowi lub państwu odpowiedzialności za zbrodnie z okresu II wojny światowej.