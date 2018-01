Nowela ustawy o działach administracji rządowej została uchwalona przez Sejm w ubiegły piątek. Jak tłumaczył w Sejmie szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, ustawa realizuje dwa istotne cele: uporządkowanie przestrzeni publicznej oraz zapewnienie koordynacji działań związanych z polityką mieszkaniową państwa w szczególności z programem Mieszkanie plus.

Wskazał, że program Mieszkanie plus jest "warunkiem pomyślnego rozwoju społeczno-gospodarczego, stąd prezes Rady Ministrów przykłada do niego tak duże znaczenie".

Dodał, że reszta działań operacyjnych związanych z budownictwem, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz mieszkalnictwem leży w kompetencjach Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Wskazał, że równie "istotną potrzebą społeczną jest dbałość o ład i estetykę przestrzeni publicznej". "W dotychczasowym stanie prawnym estetyka przestrzeni publicznej nie była wymieniona w ustawie o działach administracji rządowej, co powodowało niejasność, co do właściwości ministrów w tym obszarze" - kontynuował.

"Istnieje potrzeba intensyfikacji działań ukierunkowanych na dbałość o estetykę przestrzeni w ścisłej koordynacji z pozostałymi elementami polityki kulturalnej państwa. Będzie to stanowić jeden z elementów szerszego celu, jakim jest ochrona krajobrazu" - wyjaśnił Dworczyk.

Powiedział, że w tym celu w nowelizacji proponuje się, by kształtowanie estetyki przestrzeni publicznej w zakresie architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego weszło w kompetencje ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Dworczyk zadeklarował, że w związku z tą nowelizacją "absolutnie nie będzie żadnych nowych sekretarzy stanu, czy podsekretarzy stanu".

Proponuje się, by przepisy weszły w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. (PAP)

autor: Katarzyna Fiuk, Mariusz Polit

edytor: Dorota Skrobisz