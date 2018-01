Co jeszcze powiedział premier w rozmowie z DGP?

O Nord Stream 2: Chcemy, żeby budowa gazociągu Nord Stream 2 została objęta reżimem sankcyjnym amerykańskiej ustawy z 2 sierpnia 2017 roku, mówiącej m.in. o sankcjach wobec Rosji. Dotychczasowa interpretacja tego dokumentu przez amerykański Departament Stanu była niejednoznaczna i dla nas niezadowalająca. To jest dla nas bardzo ważny punkt w rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi. I nie chodzi tu tylko o nasze bezpieczeństwo energetyczne, ale o bezpieczeństwo całego regionu.

O misji, z którą pojechał do Davos: Moją rolę w Davos postrzegam jako uświadamianie przywódcom politycznymi czy liderom gospodarczym, że najgorsze, co nas może spotkać, to oderwanie się od perspektywy zwykłego człowieka. Nasz punkt widzenia - że pogłębianie nierówności jest złe, że patologią dzisiejszej ekonomii jest fakt, że 1 procent najbogatszych ma tyle majątku, co pozostałe 99 proc. ludzi - zaczyna trafiać do światowych liderów. To jest pozytywny skutek spotkań, które odbyłem. Widać to zresztą już w podejściu wolnego świata do rajów podatkowych.

O postrzeganiu naszych relacji z Komisją Europejską: Moim celem jest wytłumaczenie i spowodowanie, że u naszych partnerów będzie dobre zrozumienie tego, co robimy w wymiarze sprawiedliwości. Podkreślam też, że nasz system będzie dzięki temu bardziej obiektywny, wydajny i efektywny. Dzisiaj wydajemy trzy razy więcej na sądownictwo w relacji do budżetu, niż wynosi przeciętna europejska. To pokazuje, że system, który ma tak przewlekłe postępowania sądowe, jest jednocześnie bardzo drogi. Gdybyśmy byli mniej więcej na poziomie średniej dla UE, to zaoszczędzilibyśmy na nakładach na wymiar sprawiedliwości 3-4 mld zł rocznie z obecnie wydawanych prawie 8 mld zł.

Cała rozmowa w poniedziałkowym "Dzienniku Gazecie Prawnej", na eDGP lub Gazeta Prawna.pl