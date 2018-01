"Komisja postanowiła dziś wysłać wezwanie do usunięcia uchybienia do Danii, Włoch, Holandii, Polski i Portugalii, ponieważ kraje nie stosują - lub robią to niewłaściwie - przepisów UE dotyczących zamówień publicznych na rynkach obrony i bezpieczeństwa" - poinformowała KE.

Chodzi o dyrektywę w sprawie zamówień publicznych w dziedzinie obronności.

"Zapewnienie efektywnego wydawania publicznych środków na obronę leży w interesie wszystkich: władz publicznych, przemysłu i, co najważniejsze, naszych obywateli" - poinformowała w czwartek Elżbieta Bieńkowska, unijna komisarz ds. rynku wewnętrznego.