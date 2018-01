Premier bierze udział w Światowym Forum Gospodarczym w Davos. W czwartkowym wywiadzie dla radiowej Jedynki szef rządu był pytany o swoje spotkania z europejskimi i amerykańskimi politykami, a także prezesami globalnych firm oraz o to, czy w rozmowach - które dotyczą różnej tematyki - widzi jakiś "wspólny mianownik".

"Wspólny mianownik tych spotkań to sklejanie na powrót naszego - dość rozbitego - świata po tym kryzysie, który wybuchł kilka lat temu i to dotyczy również Europy, bo wiemy jakie ruchy odśrodkowe w Europie się pojawiły i warto żebyśmy pracowali nad wspólną agendą, nad tematami, które nas łączą a nie takimi, które nas dzielą" - mówił Morawiecki. Podkreślił, że podczas spotkań w Davos "to właśnie robi".

Premier przypomniał również, że w czwartek spotka się z premierem Danii Larsem Lokke Rasmussenem oraz z premier Norwegii Erną Solberg; na ten dzień zaplanowano również spotkanie z premierem Holandii Markiem Rutte. Jak powiedział, rozmowy będą dotyczyły m.in. demonopolizacji rynku gazu w Europie.

Szef rządu pytany, czy Norwegia i Dania mogą być sojusznikami Polski, odparł: "Na to liczę. Oni są już naszymi sojusznikami, tylko czasami diabeł tkwi w szczegółach, a nawet bardzo często i tutaj o tych szczegółach będziemy rozmawiać". Chodzi o to - tłumaczył - by dojść do porozumienia m.in. w kontekście Baltic Pipe, jak również żeby zbudować porozumienie "w szeregu innych spraw" ważnych dla Europy.

Baltic Pipe to strategiczny projekt infrastrukturalny, dzięki któremu powstanie nowy korytarz dostaw gazu na rynku europejskim. Umożliwi on transport gazu ze złóż w Norwegii na rynki duński i polski, jak również do odbiorców w sąsiednich krajach. Gazociąg Baltic Pipe, łączący polski i duński system przesyłu gazu z systemem norweskim, ma mieć przepustowość rzędu 10 mld m sześc. rocznie. Inwestycja ma być gotowa do października 2022 r.

Premier zaznaczył ponadto, że Polska w Davos jest "bardzo mocnym reprezentantem" krajów, które walczą z rajami podatkowymi, "walczą o to, żeby świat należał do ludzi, do rodzin, a nie do elit".

Jak stwierdził, nasz kraj pokazuje przykład rozwoju gospodarczego oparty o plan zrównoważonego rozwoju. Morawiecki dodał, że działania, takie jak szeroki program społeczny czy program dla seniorów "spotykają się z bardzo dużym zainteresowaniem".

"Rzeczywiście gospodarka bez społeczeństwa nie ma sensu i to zaczyna tutaj być rozumiane" - oświadczył szef rządu.

W Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, które odbywa się w dniach 23-26 stycznia, uczestniczą liderzy światowej polityki, szefowie najważniejszych międzynarodowych instytucji gospodarczych i finansowych, ekonomiści, politolodzy, bankierzy, prezesi koncernów i szefowie organizacji pozarządowych.