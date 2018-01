"Prezydent rozmawiał w ramach Światowego Forum Ekonomicznego z szefami kilku globalnych firm: prezesem Google'a Sundarem Pichai, szefem Vodafone Group Vittorio Colao, z Julią Jaekel z Komitetu Zarządzającego Grupy Bertelsmann, z szefem Orange Stephanem Richardem oraz dyrektorem generalnym Credit Suisse Tidjanem Thiamem" - poinformował PAP szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.

Jak mówił, rozmowy dotyczyły planów biznesowych i potencjalnych inwestycji tych firm w Polsce. "Istnieje zainteresowanie ze strony tych podmiotów obecnością biznesową w Polsce" - zaznaczył Szczerski.

Szef gabinetu prezydenta dodał, że Andrzej Duda rozmawiał także z prezesem Massachusetts Institute of Technology Leo Rafaelem Reifem, a także odbył dłuższą rozmowę z Arthurem Ochs Sulzbergerem Jr, amerykańskim dziennikarzem i wydawcą dziennika "The New York Times", przewodniczącym "The New York Times Company".

Wcześniej w środę prezydent uczestniczył w panelu dotyczącym rozwoju infrastruktury w UE i współpracy z Chinami w tym obszarze. Tego dnia Duda bierze też udział w nieformalnym spotkaniu liderów światowej gospodarki dotyczącym Bliskiego Wschodu.

Po godz. 15 zaplanowano spotkanie prezydenta z polskimi mediami, po którym Duda weźmie udział w rozmowach z liderami światowego biznesu. Prezydent wraca do kraju w piątek.

Z Davos Marzena Kozłowska

