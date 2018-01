Od wtorku wieczorem prezydent bierze udział w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, gdzie spotka się z szefami rządów i państw.

"Prezydent Stanów Zjednoczonych jest zawsze oczekiwany, wiem to już doskonale. Zdążyłem się już przekonać w trakcie tych spotkań, że prawda jest taka, że to jest największe na świecie mocarstwo. Kiedy przyjeżdża prezydent Stanów Zjednoczonych to zawsze skupia na sobie uwagę" - powiedział Andrzej Duda w TVP Info.

Pytany, czy dojdzie do spotkania z prezydentem USA Duda odpowiedział: "No zobaczymy czy dojdzie. Być może, że dojdzie do jakiegoś takiego spotkania, choć bilateralnego spotkania jako takiego z panem prezydentem Donaldem Trumpem nie ma w agendzie, natomiast Davos to nie jest wielkie miasto".

Według polskiego prezydenta interes Polski w relacji ze Stanami Zjednoczonymi ma podwójny charakter.

"Z jednej strony to jest interes gospodarczy. My chcemy mieć dobre więzi ze Stanami Zjednoczonymi, my chcemy mieć wiele konkurencyjnych w stosunku do innych produktów ze Stanów Zjednoczonych, czy surowców, tak jak chcemy mieć gaz w dobrej cenie ze Stanów Zjednoczonych w ramach dywersyfikacji dostaw" - powiedział Duda. Pozytywnie ocenił podpisanie w listopadzie ub.r. pierwszego kontraktu średnioterminowego na dostawy skroplonego gazu z USA.

"To bardzo dobrze, bo tak właśnie powinien funkcjonować gazoport. Powinien mieć dostawy z różnych źródeł" - ocenił.

"Ale dla nas to też przede wszystkim współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa. Wiadomo, że trwają w tej chwili procedury związane z zakupem amerykańskiego uzbrojenia, choćby systemów obrony przeciwrakietowej. Wiadomo, że są w Polsce amerykańscy żołnierze, my byśmy chcieli, żeby te związki w budowaniu sfery bezpieczeństwa Polska - Stany Zjednoczone były bardzo ścisłe, i żeby ta współpraca układała się jak najlepiej" - powiedział Duda.

Prezydent zwrócił także uwagę, że o dobrych relacjach Polski z USA świadczy zaplanowana na piątek wizyta w Warszawie sekretarza stanu Rexa Tillersona. "Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak rozmawiał nie tak dawno w Waszyngtonie, dosłownie kilka dni, tydzień temu. Będziemy rozmawiali w piątek i w sobotę także właśnie na te tematy, bo one dzisiaj są jednymi z podstawowych w naszej wspólnej agendzie" - podkreślił prezydent.

Według prezydenta to, iż Tillerson w tym tygodniu odwiedzi Warszawę jako jedno z czterech miejsc w Europie potwierdza, że "jesteśmy w grze". "To potwierdza, że nie tylko my interesujemy się Stanami Zjednoczonymi, ale także Stany Zjednoczone interesują się nami, i że jest szansa dalszego rozwijania tej współpracy" - zaznaczył prezydent Duda.

Światowe Forum Ekonomiczne w Davos odbywa się w dniach 23-26 stycznia. Polskę reprezentują prezydent Andrzej Duda oraz premier Mateusz Morawiecki.