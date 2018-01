Z przekazanych przez nią informacji wynika, że strażacy zostali wezwani po godz. 19. do pożaru obiektu o wymiarach ok. 10 na 20 metrów i ok. 6 metrów wysokości w okolicach dąbrowskiej ulicy Laski, w rejonie krajowej „jedynki”. Wewnątrz hali miały znajdować się części samochodowe.

Początkowo pożar był silny, w związku z tym strażacy dysponowali kolejne siły – łącznie ok. 15 zastępów, w tym pluton gaśniczy z Sosnowca. Po pewnym czasie hala zawaliła się, a pożar został uznany za opanowany.

Właściciel zapewniał, że w środku nie było ludzi, nie znajdowały się tam też niebezpieczne materiały.