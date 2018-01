We wtorek wieczorem premier udaje się do szwajcarskiego Davos na Światowe Forum Ekonomiczne; weźmie tam udział w debatach dotyczących przyszłości Europy. Spotka się też z szefami rządów i państw.

Morawiecki został spytany na workowej konferencji prasowej o cele wizyty w Davos. "Moje kilkadziesiąt spotkań, które tam odbędę, na pewno będą dotyczyły tego, żeby budować społeczną gospodarkę rynkową w Polsce poprzez wzmocnienie naszej pozycji na arenie międzynarodowej i będę też promował politykę solidarnościową, bo ona się sprawdza. Poprzez solidarność międzypokoleniową, solidarność społeczną, nasze programy społeczne, chcę pokazać, że nasz model gospodarczy działa" - mówił premier.

Dodał, że podczas rozmów na Forum Ekonomicznym poruszy też temat polityki prorodzinnej. Zdaniem Morawieckiego, będzie ona dla Polaków "tym mocniejsza i lepsza, im lepiej Polska będzie sobie radzić na arenie międzynarodowej". Podkreślił, że na jej jakość będzie mieć też wpływ to, "jak bardzo" Polska będzie mogła "sugerować" innym krajom swoje propozycje w międzynarodowej polityce gospodarczej.

Morawiecki zaznaczył, że Polska będzie w Davos zwracać też uwagę innych państw na konieczność walki z wyłudzeniami podatkowymi. Powiedział, że dzięki polskiej polityce w tym zakresie ściągalność podatku VAT wzrosła rok do roku o 23 proc. "W zeszłym roku mamy już 157 mld w porównaniu do 127 mld rok wcześniej" - mówił.

Podkreślił, że podczas Forum Ekonomicznego uczestnicy będą też dyskutować o nierównościach społecznych w wielu krajach. "Musimy z powrotem sklejać świat, społeczeństwa. W wielu krajach poziom nierówności poszedł za daleko" - ocenił premier.

Zaznaczył, że walka z nierównościami to też cel polskiego rządu. "To jest część naszej polityki, czyli doganianie krajów zamożnych po to, żebyśmy mogli zaoferować jak najlepszy pozom życia dla naszych seniorów, rodzin, młodzieży - o tym też będę mówił Davos na różnych panelach, żeby patrzeć na wymiar społeczny, żeby walczyć z rajami podatkowymi, ponieważ tam uciekają najbogatsze firmy, najbogatsi ludzie. W ten sposób de facto okradając swoje społeczeństwa" - powiedział szef rządu.

Światowe Forum Ekonomiczne w Davos odbędzie się w dniach 23-26 stycznia. Polskę reprezentować będą zarówno premier Morawiecki jak i prezydent Andrzej Duda.