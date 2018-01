Wiceszef MSWiA odniósł się do ujawnionych w sobotę przez "Superwizjer" TVN24 nagrań dotyczących dziennikarskiego śledztwa o działalności niektórych polskich środowisk narodowych, m.in. Stowarzyszenia "Duma i Nowoczesność", pokazujących m.in. "obchody" 128. urodzin Adolfa Hitlera.

Wiceszef MSWiA przypomniał, że w Polsce zgodnie z obowiązującym prawem, propagowanie faszyzmu, komunizmu i innych systemów totalitarnych jest prawnie zakazane.

- Zjawisko jest groźne, jest bardzo niebezpieczne - mówił. - My musimy się umówić, proszę państwa; i bardzo o to proszę żebyśmy się wszyscy umówili, że państwo, jego organy podejmują działania, to co do nich należy - ale także społeczeństwo, media - tego typu zjawiska muszą być potępiane - podkreślił.

- Potępienie społeczne jest ważne, jest ważnym elementem, bo to oznacza brak przyzwolenia. Oczywiście organy odpowiednie, policja, ABW, rząd, prokuratura będą robić wszystko, co do nich należy - powiedział Zieliński.

Na pytanie czy Stowarzyszenie "Duma i Nowoczesność" powinno zostać zdelegalizowane, Zieliński odpowiedział, że trzeba poczekać na wyniki śledztwa, ale tego nie wykluczył.

- Trudno wykluczyć cokolwiek, tak również i to, ale na dzisiaj trudno jest przesądzać nie znając całości tej sprawy - mówił.

- Organizacje działające legalnie i nielegalnie, osoby, nie mogą mieć przyzwolenia, jeśli posługują się językiem nienawiści, czynem nienawiści. To jest antycywilizacyjne, bardzo groźne dla ustroju państwa, dla nas wszystkich jako obywateli, z tym musimy wszyscy walczyć - powiedział Zieliński.

Wiceszef MSWiA odniósł się także do zapowiedzianego przez szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego, złożenia wniosku do marszałka Sejmu o rozszerzenie porządku obrad Sejmu o informację szefa MSWiA na temat ugrupowań, co do których może zachodzić podejrzenie propagowania totalitaryzmu, m.in. na temat stowarzyszenia "Duma i Nowoczesność".

- Jest zapowiedź tego, że w piątek minister spraw wewnętrznych, pan Joachim Brudziński złoży informację w zakresie właściwości Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, bo pamiętajmy o tym, że nie tylko MSWiA jest właściwe dla tej sprawy, ale także, jeśli chodzi o tego typu sprawy i tego typu sytuacje i zjawiska, także ABW - skomentował.