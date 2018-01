Przy obfitych opadach wzrasta zagrożenie zejścia lawiny; z powodu cieplejszego powietrza do wysokości 2000 metrów spodziewane są opady deszczu, co dodatkowo osłabia pokrywę śniegową - ostrzegły w poniedziałek służby w Szwajcarii i Austrii.

"W wielu częściach Szwajcarii należy się liczyć z dużymi lawinami. (...) Poprawy sytuacji oczekujemy dopiero we wtorek" - powiedziała Christine Pielmeier z Instytutu Badań nad Śniegiem i Lawinami (SLF) w Davos.

W południowych regionach Szwajcarii w ciągu kilku dni spadły trzy metry śniegu; ostatni raz tak obfite opady śniegu odnotowano w 1999 roku. Najwyższy, piąty stopień zagrożenia lawinowego ogłoszono w szerokim pasie od kantonu Valais (niem. Wallis) na południowym zachodzie po Gryzonię na południowym wschodzie kraju. Zagrożone są liczne miejscowości i drogi, poza zabezpieczonymi stokami służby meteorologiczne stanowczo odradzały jazdę na nartach.

Dla Zermatt, popularnego ośrodka turystycznego u podnóża Matterhornu, gdzie w poniedziałek przebywało ok. 9 tys. turystów, jedynym sposobem na kontakt ze światem zewnętrznym pozostawały tego dnia przeloty śmigłowcem. Do turystów i mieszkańców zaapelowano, by w miarę możliwości nie wychodzili na zewnątrz.

Także w Austrii występują problemy - pisze agencja dpa. W niektórych częściach Tyrolu na zachodzie kraju obowiązuje najwyższy lub prawie najwyższy stopień zagrożenia lawinowego; ostatni raz piąty stopień zagrożenia ogłoszono w 1999 roku. We wszystkich miejscach z piątym stopniem zagrożenia władze zakazały organizowania imprez pod gołym niebem oraz odradzały podróże samochodem i przebywanie poza domem.

W kilku miejscach, m.in. w St. Anton am Arlberg i Galtuer, zawieszono niektóre połączenia kolejowe z obawy przed lawinami. Liczne miejscowości, w tym Galtuer, Kappl i Ischgl, zostały przez śnieg odcięte od świata.

W Alpach Bawarskich na południowym wschodzie Niemiec w poniedziałek obowiązywał stopień czwarty w pięciostopniowej skali zagrożenia lawinowego. Według tamtejszych służb niebezpieczna sytuacja utrzyma się w regionie także w nadchodzących dniach. W Górnej Bawarii, przy granicy z Austrią, w niedzielę zeszło kilka lawin; na skutek jednej z nich zmarł 30-letni mężczyzna, który wybrał się na narty w okolicach szczytu Geigelstein. (PAP)