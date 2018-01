Gowin pytany był w poniedziałek przez dziennikarzy o komentarz w sprawie słów prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza o "kłusownictwie politycznym", jakim miałoby być przejęcie posła Baszki przez Porozumienie.

- Uprzedzałem prezesa Władysława Kosiniaka-Kamysza, którego bardzo cenię i szanuję, że do takiej sytuacji dojdzie. Nie było to z żadnej strony kłusownictwo. Pan poseł Baszko od dawno kwestionował fakt współpracy PSL z ugrupowaniami lewicowo-liberalnymi, nie był skłonny moralnie akceptować wspólnego występowania liderów PSL z liderami PO czy Nowoczesnej, nie mówiąc już o radykalnych ugrupowaniach lewicy pozaparlamentarnych - powiedział Gowin.

Zapewnił, że poseł nie stawiał żadnych warunków. - Nieprawdą jest, jakoby w zamian za przejście do Porozumienia poseł Baszko oczekiwał, czy obiecano mu jakiekolwiek stanowisko ministerialne. Jego akces do obozu Zjednoczonej Prawicy jest jasną deklaracją moralną - powiedział Gowin.

Gowina zapytano, czy był świadom, że w pewnej sprawie został m.in. skierowany wniosek do sejmowej komisji etyki dot. posła Baszki.

- Poseł Baszko cieszy się pełnym zaufaniem działaczy Porozumienia z województwie podlaskim. To oni prowadzili z nim rozmowy. Mam zaufanie do starych współpracowników z czasów Polski Razem i Porozumienia. Ludzie, do których oni mają zaufanie, automatycznie uzyskują też zaufanie w moich oczach - odpowiedział Gowin.

Jak donosiły podlaskie media, w listopadzie 2017 r. doszło do sporu starosty sokólskiego i burmistrza Suchowoli w związku z finasowaniem jednej z lokalnych dróg; podczas otwarcia drogi w wymianę zdań między samorządowcami włączyć miał się też poseł Baszko. Według Radia Białystok starosta sokólski złożył później zawiadomienie w prokuraturze twierdząc, że Baszko nazwał go faszystą, a jego dziadka hitlerowskim kolaborantem; starosta zwrócił się również do sejmowej komisji etyki z wnioskiem o ukaranie posła Baszki.

Baszko w sobotę na wspólnej konferencji prasowej z udziałem Gowina, poinformował, że przechodzi do Porozumienia. Baszko był wcześniej jedynym posłem PSL z województwa podlaskiego.