Linie Emirates mają już 101 samolotów A380 i potwierdzone zamówienia na kolejnych 41. Są największym operatorem tych maszyn.

"To nowe zamówienie podkreśla nasze zobowiązanie do produkowania A380 co najmniej przez następne 10 lat" - powiedział szef Airbusa John Leahy.

Nowe A380 będą dostarczane liniom Emirates począwszy od 2020 roku.

Jeszcze w poniedziałek Leahy ostrzegał, że Airbus będzie musiał wstrzymać produkcję A380, jeśli linie Emirates nie złożą na niego dalszych zamówień. Airbus od dwóch lat boryka się z brakiem popytu na te maszyny.

Associated Press odnotowuje, że cena katalogowa A380 wynosi 445,6 miliona USD, ale że linie lotnicze często otrzymują od producenta zniżki.(PAP)