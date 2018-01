Niesprzyjające zjawiska w Łódzkiem mają występować od czwartku od godz. 16 do piątkowego ranka.

Według poznańskiego Biura Prognoz Meteorologicznych w woj. łódzkim przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, z porywami do 90 km/h na północy i do 110 km/h na południu regionu, z południowego zachodu i zachodu. Prognozowane są także opady śniegu powodujące miejscami zawieje śnieżne.

Jak poinformowało PAP Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi, w związku z ostrzeżeniem pogodowym zalecane jest m.in. ograniczenie podróżowania, przygotowanie się na utrudnienia w ruchu drogowym i kolejowym (zaspy, słaba widoczność, śliska nawierzchnia, korki, objazdy, postoje), przygotowanie na awarie i brak prądu, udzielanie pomocy potrzebującym (uwięzionym w pojazdach, mieszkaniach, zagrożonym wyziębieniem) oraz ułatwienie przejazdu służbom ratunkowym i usuwającym awarie.

Dodano, że ostrzeżenie zostało przekazane do Powiatowych Centrów Zarządzania Kryzysowego oraz innych instytucji i służb kryzysowych w województwie: policji, straży pożarnej, zakładów energetycznych, zarządców dróg, kolei. Wzmocniono również obsady Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112 i Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi. (PAP)

autor: Bartłomiej Pawlak